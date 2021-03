Nach anfänglichen Startschwierigkeiten kommen die Covid-19-Impfungen ins Rollen. Der Impfstoff von BioNTech erweist sich dabei im Vergleich mit anderen Präparaten als äußerst wirksam. Besonderheit: Er benötigt ein Transportmittel in Form einer hochreinen Kochsalzlösung, um beim Menschen anwendbar zu sein. Der darin enthaltene Grundstoff Natriumchlorid kommt in der Regel aus Deutschland.Der neue Kauftag.jetzt-Kandidat ist der größte Hersteller von Pharmasalz in der Welt. Weiterhin sichern seine Produkte ...

