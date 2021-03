Der Chip-Zulieferer Siltronic geht trotz der starken Halbleiter-Nachfrage nur verhalten optimistisch in das neue Jahr. Der starke Euro mache dem Unternehmen weiter zu schaffen, weil die Chip-Branche traditionell in Dollar abrechnet, sagte Vorstandschef Christoph von Plotho am Dienstag in München.

