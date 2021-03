Gemeinsamer Technologiedemonstrator stellt neue Lösungen für Einzelhandel, Lieferketten und Geräte im Hausgebrauch vor

Ynvisible Interactive Inc. (das "Unternehmen" oder "Ynvisible") (TSX-V: YNV, FSE: 1XNA, OTCQB: YNVYF), Creavis, der strategische Innovationsbereich der Evonik Industries AG, einer in Essen ansässigen, weltweit tätigen Gruppe für Spezialchemikalien, und Epishine AB, ein weltweit führender Anbieter von Lichtenergie verwertenden organischen Photovoltaikzellen (OPV), melden die Schaffung eines neuen gemeinsamen Demonstrators mit TAeTTOOz, einem gedruckten Akku von Evonik, den Solarzellen von Epishine und einem elektrochromen Display von Ynvisible.

Ynvisible, Evonik, and Epishine will host a joint webinar on April 08 to delve deeper into the Self-Powered Smart Signage Solutions. (Photo: Business Wire)

All diese Technologien können gedruckt werden und dann nach der Montage eine energieautarke Beschilderung, funktionale Verpackungen oder Gerätelösungen schaffen. Der gemeinsame Demonstrator wird auf der LOPEC, TechBlick und auf den individuellen Kommunikationskanälen der Partnerunternehmen vorgeführt. Hier die Anmeldung zur Techblick

"Unser neuer Demonstrator ist ein deutlicher Evolutionsschritt in unserer Zusammenarbeit mit Ynvisible, die im Mai 2020 begann. Wir führen hier die potenziellen Einsatzmöglichkeiten und Vorteile der Kombilösung vor Energieunabhängigkeit, skalierbare Herstellung und Designfreiheit", so Dr. Michael Korell, Head of New Growth Area Energy Storage.

"Die Lichtenergie verwertenden Zellen von Epishine sind einzigartig effizient unter Raumbeleuchtungsverhältnissen und ermöglichen den Betrieb kleiner vernetzter Elektronikgeräte, wie etwa elektronische Regalschilder, ohne dass dabei kostspielige Akkus notwendig würden. Diese Zusammenarbeit ist außerdem eine wichtige Gelegenheit, die einzigartigen Materialeigenschaften unserer dünnen und flexiblen gedruckten Solarzellen in den Blickpunkt zu rücken", erklärte Jesper Nilsson, Head of Solutions, Epishine.

"Die meisten aktiven Elektronikgeräte brauchen eine visuelle Oberfläche und eine Stromquelle. Unser gemeinsamer Demonstrator lässt Wiederaufladbarkeit, Modulbauweise und ein dynamisches Nutzererlebnis Wirklichkeit werden", vermerkte Michael Robinson, CEO von Ynvisible. "Wir führen mit Stolz vor, wie die Technologien unserer Partner gemeinsam holistische und wertsteigernde Lösungen ergeben können wirklich ein Display PLUS."

Besuchen Sie uns auf der Lopec, Techblick und bei einem interaktiven gemeinsamen Webinar.

Ynvisible, Evonik und Epishine veranstalten am 8. April ein gemeinsames Webinar, um die technischen Einzelheiten der energieautarken, intelligenten Beschilderungslösung vorzustellen und den Teilnehmern ein genaueres Bild davon zu vermitteln, was diese drei Technologien zusammen möglich machen können. Für die Teilnahme am interaktiven Webinar benutzen Sie bitte diesen Link.

Ynvisible gehört zu den Ausstellern der TechBlick am 10. und 11. März, wo der gemeinsame Demonstrator an einem virtuellen Stand vorgeführt wird. Carolina Gioscio, Marketing Manager Sustainable Solutions bei Evonik, ist eine geladene Referentin und präsentiert weitere Einzelheiten der Self-Powered Smart Signage Solution am 10. März um 17.10 Uhr MEZ.

Über Evonik

Evonik ist ein weltweit führender Anbieter von Spezialchemikalien. Das Unternehmen ist in mehr als 100 Ländern in der ganzen Welt aktiv und erwirtschaftete 2019 einen Umsatz von rund 13,1 Milliarden Euro und ein operatives Ergebnis (bereinigtes EBITDA) von rund 2,15 Milliarden Euro. Evonik bietet seinen Kunden weit mehr als Chemie und entwickelt innovative, rentable und nachhaltige Lösungen. Mehr als 32.000 Mitarbeiter setzen sich für ein gemeinsames Ziel ein: Wir möchten das Leben heute und morgen verbessern. Weitere Informationen über Evonik finden Sie unter https://corporate.evonik.com/en

Über Epishine AB

Epishine ist bestrebt, mit gedruckter organischer PV-Technologie bahnbrechende Fertigungslösungen zu schaffen. Das Unternehmen hat richtungweisende Verfahrensschritte entwickelt, die eine einzigartige Skalierbarkeit in der Fertigung und branchenführende Effizienz unter schwachen Lichtbedingungen ermöglichen. Seine Rolle-zu-Rolle gedruckten organischen Fotozellen wurden für schwache Lichtbedingungen optimiert und lassen sich problemlos in kabellose Produkte einfügen. Diese Fotozellen können anstelle von Akkus eingesetzt werden, die in Abständen ersetzt werden müssten. Das Unternehmen wurde 2016 gegründet und beschäftigt knapp über 20 Mitarbeiter. Sein Hauptsitz befindet sich in Linköping (Schweden). Weitere Informationen über Epishine AB erhalten Sie unter www.epishine.com

Über Ynvisible Interactive Inc.

Ynvisible ist ein führender Anbieter im aufstrebenden Sektor der gedruckten und flexiblen Elektronik. Angesichts der Vorteile hinsichtlich Kosten und Stromverbrauch gegenüber konventioneller Elektronik ist die gedruckte Elektronik ein Schlüsselfaktor für die massenhafte Verbreitung des Internets der Dinge ("IoT") und von intelligenten Objekten. Ynvisible verfügt über Erfahrung, Knowhow und geistiges Eigentum bei elektrochromen Materialien, Tinten und Systemen. Die interaktiven gedruckten Grafiklösungen von Ynvisible erfüllen den Bedarf an universell einsetzbaren, benutzerfreundlichen elektronischen Anzeigen und Indikatoren für intelligente Alltagsgegenstände, IoT-Geräte und Umgebungsintelligenz (intelligente Oberflächen) mit sehr niedrigem Stromverbrauch. Ynvisible bietet Markeninhabern, die intelligente Objekte und IoT-Produkte entwickeln, eine Kombination aus Dienstleistungen, Materialien und Technologien. Weitere Informationen über Ynvisible finden Sie unter www.ynvisible.com

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

"Micheal Robinson", CEO, Ynvisible Interactive Inc.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete" Aussagen gedeutet werden können. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, durch die Wörter "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "projiziert", "potentiell" und ähnliche Ausdrücke kenntlich gemacht werden, oder dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten "werden", "würden", "könnten", "könnten" oder "sollten". Obwohl Ynvisible Interactive Inc. davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf begründeten Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können sich erheblich von denen in zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen des Managements von Ynvisible Interactive Inc. zum Zeitpunkt der Äußerung der Aussagen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Ynvisible Interactive Inc. keine Verpflichtung zur Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten.

Elyssia Patterson

+1 778-683-4324

ir@ynvisible.com