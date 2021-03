DGAP-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Britisches Fintech-Unternehmen Azimo nutzt Kundenservice-Lösung von USU



09.03.2021 / 09:03

Möglingen / London, 9. März 2021 - USU stattet den Online-Geldtransferdienst Azimo mit ihrer Wissensmanagement-Lösung für den Kundenservice aus. Die digitale Kundenservice-Lösung passt zum innovativen Geschäftsmodell von Azimo und unterstützt das Ziel, Finanzdienstleistungen für alle erschwinglich und verfügbar zu machen. Dabei werden sämtliche vorliegenden Support-Informationen und Wissensdokumente gebündelt, intelligent aufbereitet und stehen über die Integration zur führenden Cloud-basierten Kundenservice-Plattform von Zendesk jederzeit zur Verfügung. Egal ob am Telefon, per E-Mail, Chat, Social Media oder die Website - das USU-System soll künftig als "single source of truth" alle Service-Mitarbeiter bei ihrer Kundenkommunikation kanalübergreifend mit den gleichen, stets aktuellen und qualitätsgesicherten Informationen versorgen. Die Lösung soll außerdem einen konsistenten Service über acht verschiedene Sprachen sicherstellen, der in mehr als 200 Ländern und Regionen erbracht wird. USU Knowledge Management dient auch als interne Drehscheibe mit integriertem E-Learning für eine schnellere und effektivere Schulung und Einarbeitung der Mitarbeiter. Durch die Verbesserung wichtiger Leistungsindikatoren wie die Reduzierung von Bearbeitungs- bzw. Onboarding-Zeiten und die Erhöhung der Erstkontakt-Lösungsrate will das Unternehmen innerhalb weniger Monate einen ROI erreichen. "Wir freuen uns, mit Azimo einen neuen zukunftsorientierten Kunden unterstützen zu können. Die Verknüpfung unserer Knowledge Management-SaaS-Lösung mit dem Ticketsystem von Zendesk bietet Anwendern einen echten Mehrwert für den individuellen und Service-orientierten Kundendialog", so USU-Geschäftsführer Sven Kolb. Diese Pressemitteilung ist unter http://www.usu.com abrufbar. USU



Als führender Anbieter von Software und Services für das IT- und Customer Service Management ermöglicht USU Unternehmen, die Anforderungen der heutigen digitalen Welt zu meistern. Globale Organisationen setzen unsere Lösungen ein, um Kosten zu senken, agiler zu werden und Risiken zu reduzieren - mit smarteren Services, einfacheren Workflows und besserer Zusammenarbeit. Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung und Standorten weltweit bringt das USU-Team Kunden in die Zukunft.



Neben der 1977 gegründeten USU GmbH gehören auch die Tochtergesellschaften USU Technologies GmbH, USU Solutions GmbH, USU Solutions Inc. sowie USU SAS zu der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28).



Weitere Informationen: http://www.usu.com



