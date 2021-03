Der Duft- und Geschmacksstoff-Spezialist Symrise AG (ISIN: DE000SYM9999) will seinen Aktionären für das Geschäftsjahr 2020 eine Dividende in Höhe von 0,97 Euro je Aktie ausbezahlen. Dies entspricht einer Anhebung um 2,10 Prozent gegenüber dem Vorjahr (0,95 Euro). Es ist die insgesamt elfte Dividendenanhebung in Folge. Beim aktuellen Börsenkurs von 97,22 Euro entspricht dies einer Dividendenrendite von knapp 1 Prozent. Die ...

