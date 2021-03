Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Ratssitzung der Europäischen Zentralbank am Donnerstag wird mit Spannung erwartet, so die Analysten der Helaba.Der Renditeanstieg habe einige Zentralbankvertreter nervös gemacht und dazu veranlasst, verbal dagegen vorzugehen. Zu nennen sei nicht zuletzt EZB-Präsidentin Lagarde, die vom "closely monitoring" gesprochen habe. Der Chef der Bank von Frankreich habe sogar davon gesprochen, dass die EZB handeln "könne und müsse". Anscheinend sei dies aber nicht mehrheitsfähig und so werde nicht mit Zinssenkungen oder anderen drastischen Maßnahmen gerechnet. Dies wäre angesichts der freundlichen Konjunkturerwartungen und der zuletzt weiter gestiegenen Inflationserwartungen auch schwer vermittelbar, zumal das Geldmengenwachstum auf einem hohen Niveau (+12,5% VJ) liege. ...

