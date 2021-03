Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Deka-EZB-Kompass ist in den letzten Monaten kräftig angestiegen und erreichte im Februar einen Wert von -21,2 Punkten, so die Analysten der DekaBank.Die Konjunktur- und die Inflationssäule hätten sich verbessert, während die Finanzierungssäule bislang keine Spuren des globalen Zinsanstiegs zeige. Wir interpretieren das höhere Niveau des EZB-Kompasses noch nicht als Signal für einen bevorstehenden geldpolitischen Ausstieg, denn es gibt mehrere Gründe, an der Nachhaltigkeit seiner Aufwärtsbewegung zu zweifeln, so die Analysten der DekaBank. ...

