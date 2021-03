Welche Investments stehen aktuell im Schaufenster? Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen und Köpfe machen Kurse und welcher Handlungsbedarf ergibt sich daraus für Ihr Depot? In unserem Marktkompass beschäftigen wir uns heute unter anderem mit den folgenden Themen: Starke Zahlen von der Dt. Post ++ Nordex im Rahmen der Erwartungen ++ IBM entwickelt Impfpass.

> USA | Die Schere zwischen den sogenannten Standardwerten und den Vertretern des Technologie-Sektors weitet sich. Gestern war wieder deutlich zu sehen, wofür das Anlegerherz aktuell schlägt. Während der Dow Jones mit einem Zugewinn von knapp einem Prozent aus dem Handel ging, sackte der Nasdaq100 um weitere drei Prozent ab. Der S&P 500 beendete den gestrigen Tag mit einem Abschlag von 0,5 Prozent.

Die Anleger stehen aktuell vor der Herausforderung, ihre Sorgen bezüglich der Entwicklung am Anleihenmarkt und die Euphorie mit Blick auf das bevorstehende US-Konjunkturpaket gegeneinander abzuwägen. Es findet eine Branchenrotation statt, die vor allem defensivere Sektoren begünstigt. Gestern waren es Bank- und Versicherungstitel, die besonders gefragt waren. Aber auch zu unserer Empfehlung IBM gab es gute Nachrichten. Das Unternehmen wird den digitalen Impfpass in Deutschland entwickeln. Das verhalf der Aktie zu einem Plus von 1,6 Prozent.

> Termine & Impulse | Um 14.55 Uhr werden Daten zu den US-Einzelhandelsumsätzen veröffentlicht. ++ Gegen 22.30 Uhr erfahren wir zudem, wie sich die Öl-Lagerbestände in den USA entwickelt haben.

Den vollständigen Artikel lesen ...