Frankfurt (ots) - Für die eigene Arbeit nicht bezahlt werden? Das ist für Frauen in Deutschland normal. Wie der "Gender-Pay-Gap" zeigt, erhalten sie 19 Prozent weniger Gehalt und arbeiten die ersten 19 Prozent des Jahres (69 Tage) umsonst. Den Stichtag markiert jedes Jahr der Equal Pay Day, der 2021 auf den 10. März fällt. Aber anstatt sich zu ärgern, kann man sich für Berufe entscheiden, bei denen das Geschlecht keine Rolle spielt und bei denen Frauen ihre Arbeitszeit und Entlohnung selbst bestimmen können. Solche gibt es zum Beispiel bei der Deutschen Vermögensberatung Gruppe (DVAG). In dem Familienunternehmen werden Fairness und Transparenz großgeschrieben. Ob Verdienstmöglichkeiten, Aufstiegschancen oder Weiterbildungsoptionen: Die selbstständigen Vermögensberaterinnen können auf volle Gleichberechtigung zählen - und das schon ab dem ersten Tag.Gleiches Geld für gleiche Leistung"Bei der Deutschen Vermögensberatung entscheidet allein die eigene Leistung über den Erfolg und sonst nichts. Ob Vermögensberaterin oder Vermögensberater, jeder hat es selbst in der Hand, wie viel er verdient oder wie schnell er auf der Karriereleiter aufsteigen will", weiß Robert Peil, Mitglied des Vorstands. Subjektive Bevorzugungen oder Benachteiligungen haben unter dem Dach der DVAG keinen Platz. Seit der Unternehmensgründung vor über 45 Jahren gilt das Prinzip "Leistung lohnt sich". Das trifft auf dem Arbeitsmarkt den richtigen Nerv: Auch wenn die Finanzbranche eher eine Männerdomäne ist, ist unter den hauptberuflichen Vermögensberatern bei der Deutschen Vermögensberatung bereits jeder Vierte weiblich - mehr als in jedem anderen Finanzvertrieb.Transparente Aufstiegswege und KarrierechancenAuch die klar definierten Aufstiegskriterien bei der DVAG eröffnen jedem die gleichen Karrierechancen. Wer Einsatz und Engagement zeigt, kommt auf der Karriereleiter voran. Darüber hinaus profitiert jeder vom umfassenden Ausbildungssystem. Mit Investitionen von jährlich über 80 Millionen Euro in die Aus- und Weiterbildung wird vor allem auf Fachwissen, Kompetenz und erstklassige Qualifikation gesetzt. Durch eine umfangreiche Ausbildung, individuelle Weiterbildung und persönliche Unterstützung werden auch Einsteiger aus anderen Branchen optimal für einen erfolgreichen Start vorbereitet.geradejetzt: Jede Krise bietet auch ChancenBenachteiligungen im Job aufgrund des Geschlechts müssen keinesfalls akzeptiert werden - im Gegenteil. Wenn Frauen sich im Job ungerecht behandelt fühlen, können sie jetzt selbst aktiv werden: Bundesweit startet die Deutsche Vermögensberatung eine Offensive für den Vermögensberaterberuf. Zahlreiche hauptberufliche Vermögensberaterinnen und Vermögensberater geben in dieser Kampagne einen Einblick in ihren Beruf, berichten über ihre Beweggründe für den Wechsel zur Deutschen Vermögensberatung und stehen als Ansprechpartner für an diesem Beruf Interessierte zur Verfügung.Jetzt informieren: www.gerade-jetzt.comÜber die Deutsche Vermögensberatung GruppeRund 8 Millionen Kunden setzen bei den Themen Finanzen, Vorsorge und Absicherung auf die Kompetenz und Erfahrung der Deutschen Vermögensberatung Unternehmensgruppe. Getreu dem Leitsatz "Früher an Späterdenken" bietet sie in mehr als 5.000 Direktionen und Geschäftsstellen seit über 45 Jahren eine branchenübergreifende Allfinanzberatung. Damit ist das Familienunternehmen Deutschlands größte eigenständige Finanzberatung.