Der britische Telekommunikationskonzern Vodafone hat die Preisspanne für seine europäische Funkturmsparte Vantage Towers für den geplanten Börsengang festgelegt und zudem ein mögliches Datum für den ersten Handelstag des Tower-Geschäfts in den Raum geworfen. An der Börse kamen die Details derweil gut an. Wie Vodafone und Vantage Towers am Dienstag mitteilten, sollen die Aktien zu 22,50 bis 29,00 Euro ...

Den vollständigen Artikel lesen ...