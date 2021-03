DJ PTA-News: Vantage Towers AG: Endgültiger Angebotspreis - Vodafone und Vantage Towers legen finalen Angebotspreis auf EUR 24,00 je Vantage-Towers-Aktie fest

Düsseldorf (pta044/17.03.2021/21:10) - NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN WEITERGABE ODER BEKANNTMACHUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER ANDEREN JURISDIKTIONEN, IN DENEN DIE WEITERGABE ODER BEKANNTMACHUNG GESETZLICH UNZULÄSSIG IST * Erster Handelstag an der Frankfurter Wertpapierbörse voraussichtlich am morgigen 18. März 2021 * Vodafone erzielt Bruttoerlöse in Höhe von EUR 2,3 Mrd. (unter der Annahme, dass die Greenshoe-Option vollständig ausgeübt wird) aus der Platzierung von 95.833.334 Aktien (einschließlich 12.500.000 Aktien zur Deckung von Mehrzuteilungen) * Angebot impliziert eine Marktkapitalisierung von Vantage Towers von EUR 12,1 Mrd. * Der Börsengang stellt einen signifikanten Meilenstein für Vantage Towers dar, während das Unternehmen weiterhin seinen Fokus darauf richtet, das volle Potenzial seiner führenden Funkturminfrastruktur auszuschöpfen, um die steigende Nachfrage nach Konnektivität in ganz Europa zu bedienen

Nick Read, CEO der Vodafone Gruppe:

"Der Börsengang schafft Wert für unsere Aktionäre: er unterstreicht den Stellenwert unserer Funkturmanlagen im 5G Zeitalter und ermöglicht es Vantage Towers, sein volles Potenzial als fokussierter, unabhängiger Funkturmbetreiber auszuschöpfen, während mit dem Emissionserlös die Konzernschulden reduziert werden. Vor 18 Monaten haben wir mit dem Carve-Out der Vantage Towers als Teil unserer Strategie zur Verbesserung der Kapitalrendite begonnen. Wir sind mit großem Tempo vorangeschritten und der heutige erfolgreiche Börsengang ist das Resultat all dieser harten Arbeit. Die Strategie, Vodafone neu auszurichten, um nachhaltigen Wert für unsere Stakeholder zu schaffen, wird fortgesetzt."

Vivek Badrinath, CEO von Vantage Towers:

"Wir hatten viel Kontakt zu den Investoren und freuen uns über den erfolgreichen Abschluss des Angebots. Der Börsengang ist ein wichtiger Meilenstein und legt den Grundstein für die nächste Wachstumsphase von Vantage Towers in der dynamischen Funkturmbranche. Durch unseren kommerziellen Fokus, unser hervorragendes Netz und unsere starke Bilanz sind wir gut aufgestellt, um diese Chancen zu nutzen."

Vodafone Group Plc und Vodafone GmbH ("Vodafone Deutschland" und zusammen mit Vodafone Group Plc "Vodafone") haben in Abstimmung mit Vantage Towers AG ("Vantage Towers") und den Konsortialbanken für die bestehenden Namensaktien ohne Nennbetrag (die "Aktien"), die im Zuge des Börsengangs von Vantage Towers (der "IPO") angeboten wurden, den endgültigen Angebotspreis auf EUR 24,00 je Aktie festgelegt. Vodafone platziert im Zuge des IPO insgesamt 95.833.334 Aktien (einschließlich 12.500.000 Aktien zur Deckung von Mehrzuteilungen), so dass sich das Gesamtvolumen der Platzierung unter Zugrundelegung des Angebotspreises (unter der Annahme, dass die Greenshoe-Option vollständig ausgeübt wird) auf bis zu EUR 2,3 Mrd. beläuft. Die platzierten Aktien entsprechen 18,9 % des ausstehenden Grundkapitals von Vantage Towers. Unter Zugrundelegung des Angebotspreises beträgt die Marktkapitalisierung von Vantage Towers etwa EUR 12,1 Mrd. Vodafone wird den Nettobetrag der Erlöse aus der Platzierung zur Rückzahlung von Schulden verwenden.

Der Handel mit den Aktien am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) wird voraussichtlich am morgigen 18. März 2021 unter dem Handelssymbol "VTWR", Wertpapierkennnummer (WKN) A3H3LLund der ISIN DE000A3H3LL2 aufgenommen.

Vantage Towers, Vodafone Deutschland und Digital Colony, einer der Cornerstone Investoren, haben sich vorbehaltlich bestimmter üblicher Ausnahmen jeweils zu einer Lock-up-Frist von 180 Kalendertagen verpflichtet.

IPO-Konsortium

BofA Securities, Morgan Stanley und UBS agieren als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners, und Barclays, Berenberg, BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs und Jefferies agieren als Joint Bookrunners.

Über Vantage Towers

Vantage Towers ist mit rund 82.000 Makrostandorten in zehn Ländern ein führender Funkmastbetreiber in Europa, der Menschen, Unternehmen und internetfähige Geräte miteinander verbindet - in Städten wie auf dem Land.

Das Unternehmen wurde 2020 gegründet und hat seinen Sitz in Düsseldorf. Zum Portfolio von Vantage Towers gehören Türme, Masten, Dachstandorte, Distributed Antenna Systems (DAS) sowie Small Cells. Durch den Bau, Betrieb und die Vermietung dieser passiven Infrastruktur an Vodafone und andere Funknetzbetreiber trägt Vantage Towers maßgeblich zu einer besseren Konnektivität und nachhaltigen Digitalisierung in Europa bei.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website unter http://www.vantagetowers.com, folgen Sie uns auf Twitter unter @VantageTowers oder vernetzen Sie sich mit uns auf Linkedln unter http://www.linkedin.com/company/ vantagetowers.

Zum 31. Dezember 2020 verfügte Vantage Towers über ein Bruttovermögen von EUR 10,4 Mrd. Im Geschäftsjahr zum 31. März 2020 hat Vantage Towers einen Vorsteuergewinn in Höhe von EUR 417 Mio. erwirtschaftet (auf Pro-forma-Grundlage, wie im Prospekt beschrieben).

Über Vodafone

Vodafone ist ein führender Telekommunikationskonzern in Europa und Afrika. Unser Purpose lautet: "connect for a better future" und unsere Erfahrung und Größe bieten uns die einmalige Chance, positive Veränderungen in der Gesellschaft zu bewirken. Unser Netz sorgt dafür, dass Familien, Freunde, Unternehmen und Regierungen verbunden bleiben und - wie COVID-19 klar gezeigt hat - spielen wir eine entscheidende Rolle darin, die Wirtschaft am Laufen zu halten und das Funktionieren kritischer Sektoren wie Bildung und Gesundheitsversorgung zu gewährleisten.

Vodafone ist der größte Mobilfunk- und Festnetzanbieter in Europa und ein führender globaler Anbieter von loT-Konnektivität. Unsere M-Pesa-Technologieplattform in Afrika ermöglicht mehr als 45 Mio. Menschen den Zugang zu mobilen Zahlungs- und Finanzdienstleistungen. Wir betreiben Mobilfunk- und Festnetze in 21 Ländern und begleiten in 48 weiteren Ländern Mobilfunknetze als Partner. Zum 31. Dezember 2020 hatten wir mehr als 300 Mio. Mobilfunkkunden, mehr als 27 Mio. Festnetz-Breitbandkunden, mehr als 22 Mio. TV-Kunden und haben mehr als 118 Mio. Geräte für das Internet der Dinge (Internet of Things/loT) verbunden.

Wir unterstützen Diversität und Inklusion durch unsere Regelungen zu Mutterschutz und Elternzeit, stärken die Rolle von Frauen durch Netzwerke und bieten Frauen, Mädchen und der Gesellschaft im Ganzen einen besseren Zugang zu Bildung und digitalen Kenntnissen. Wir respektieren alle Menschen, unabhängig von Hautfarbe, ethnischer Herkunft, Behinderung, Alter, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität, Glauben, Kultur oder Religion.

Vodafone hat darüber hinaus umfangreiche Maßnahmen zur Reduzierung der Auswirkungen unserer Geschäfte auf den Planeten eingeleitet, mit dem Ziel, unsere Treibhausgasemissionen bis 2025 um 50 % zu senken und bis 2040 emissionsfrei zu sein, bis 2025 100 % unseres Stroms aus erneuerbaren Quellen zu beziehen und 100 % unserer nicht mehr genutzten Netzwerkgeräte wiederzuverwenden, weiterzuverkaufen oder zu recyceln.

Verweise auf Vodafone in diesem Abschnitt beziehen sich auf die Vodafone Group Plc. Verweise auf die Vodafone-Gruppe beziehen sich auf die Vodafone Group Plc und ihre Tochtergesellschaften, soweit nicht anderweitig angegeben.

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website www.vodafone.com, folgen Sie uns auf Twitter unter @VodafoneGroup oder setzen Sie sich auf Linkedln über www.linkedin.com/company/vodafone mit uns in Verbindung.

