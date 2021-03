Wasserstoff: Wichtige Indexanpassungen

Das Thema Wasserstoff liegt bei Anlegern hoch im Kurs. Entsprechend gehört das Open-End Partizipationszertifikat auf den Solactive Hydrogen Top Selection Index seit Emission im April 2020 zu den erfolgreichsten Vontobel Anlageprodukten hinsichtlich Kundennachfrage, aber auch Performance. Nun kommt es zu einer ordentlichen Indexanpassung. Hier erfahren Sie, was sich ändert.

Autobauer außen vor

Vontobel bietet eine Möglichkeit zur Investition in den Solactive Hydrogen Top Selection Index in Form von einem Open-End Partizipationszertifikat in Euro (WKN: VP2HYD / ISIN: DE000VP2HYD0). Der Index wurde so konzipiert, dass Autobauer prinzipiell bei der Titelselektion ausgeschlossen werden. So wird das Thema Wasserstoff konzentrierter abgebildet.

MIthilfe des innovativen Sprachalgorithmus ARTIS von Solactive werden Unternehmen, deren Aktien gewisse Liquiditätsanforderungen erfüllen, nach ihrer Themenrelevanz bewertet und die Top 15 in den Index aufgenommen. So wird auch langfristig sichergestellt, dass immer die relevantesten Aktien ihren Platz im Index finden. Es findet halbjährlich eine ordentliche Indexanpassung statt, bei der es zu einem Rebalancing kommt und allenfalls zu einem Titelwechsel. Die nächste Anpassung ist auf den 10. März terminiert.

Den vollständigen Artikel lesen ...