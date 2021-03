Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die vom US-Staatsanleihemarkt ausgehende Nervosität an den globalen Anleihemärkten hält an, so die Analysten der DekaBank.Es bestätige sich die Sicht, dass Zentralbanken in einem Umfeld, in dem die Renditen am langen Ende der Kurve aus den "richtigen" Gründen (verbesserte Konjunkturerwartungen, Unsicherheit über zukünftige Geldpolitik) ansteigen würden, wenig Anlass sähen, Renditeanstiege aggressiv zu unterbinden. Die Situation würde sich erst dann verändern, wenn der Renditeanstieg die Risikomärkte destabilisieren würde oder wenn die Märkte beginnen würden, auch am kurzen Ende der Kurve auf eine erhöhte Volatilität zu setzen. Bunds sollten weiterhin Treasuries outperformen und der Transatlantik-Spread werde sich weiter ausdehnen. ...

