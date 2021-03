Die Aktie von Bayer, einem Chemie- und Pharmakonzern mit Sitz in Leverkusen, Bundesland Nordrhein-Westfalen, konnte am Vortag angetrieben vom starken Gesamtmarkt weiter ansteigen und den steigenden Trendkanal zurückerobern. Aktuell notiert die Aktie im Bereich des 200er-EMA bei 53,60 Euro. Die Short-Position um 52,50 Euro wurde am Vortag bei 53,30 Euro ausgestoppt. Es bietet sich eine neue Short-Position im Bereich von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...