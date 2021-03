Stuttgart, Deutschland (ots) - Nach dem großen Erfolg der ersten Sammelausgabe Auto-Touren von AUTO STRASSENVERKEHR legt die Zeitschrift der Motor Presse Stuttgart jetzt ihr neues SPEZIAL mit weiteren Reise-Routen und -Zielen vor. Darin stellt die Redaktion insgesamt 28 besonders empfehlenswerte Routen und Regionen entlang deutscher Touristik-Straßen vor. Zu jeder Vorstellung gibt es eine Reihe von Tipps zu Kulinarik, Übernachtungsmöglichkeiten, Geschichte und Kultur. Die mit vielen Informationen gespickte Sammelausgabe enthält Anregungen für kleine und größere Ausflüge zu Zielen an den einzelnen Routen, weckt aber auch Lust, vorgeschlagene Strecken einmal komplett abzufahren.Das AUTO STRASSENVERKEHR SPEZIAL Auto-Touren 2021 erscheint morgen (10. März) und ist zum Preis von 2,90 EURO im Handel oder online unter shop.motorpresse.de erhältlich. Alle Abonnenten erhalten diese Ausgabe automatisch; Interessenten an der vergriffenen Vorjahres-Ausgabe können sich diese unter shop.motorpresse.de als E-Paper herunterladen.AUTO STRASSENVERKEHR gehört zu den traditionsreichsten und auflagenstärksten Autozeitschriften in Deutschland und erscheint 14-tägig im Medienhaus MOTOR PRESSE STUTTGART. Schwerpunkte der Berichterstattung sind bezahlbare Neuwagen sowie praktische Tipps und Service-Themen. Die vor fast 70 Jahren gegründete Zeitschrift hatte ihren Sitz ursprünglich in Ost-Berlin und ist seit 1990 im ganzen deutschsprachigen Bereich erhältlich. Mit durchschnittlich 106.401 verkauften Exemplaren pro Ausgabe (IVW Quartal 4/20) zählt AUTO STRASSENVERKEHR zu den Top 3 Auto-Titeln in Deutschland.Pressekontakt:Dirk JohaeLeiter UnternehmenskommunikationMotor Presse StuttgartTel.: +49 711 182-1657Mobil: +49 176 11182007djohae@motorpresse.dewww.motorpresse.dewww.facebook.com/motorpresseOriginal-Content von: Motor Presse Stuttgart, AUTO STRASSENVERKEHR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133392/4858782