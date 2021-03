Die Signale von Continental für das laufende Jahr haben die Anleger am Dienstagmorgen enttäuscht. Für die Aktien des Autozulieferers und Reifenkonzerns geht es kräftig nach unten. Mit einem Minus von mehr als sechs Prozent auf 121,05 Euro sind sie der mit Abstand größte Verlierer des Tages im DAX.Die Corona-Folgen und der teure Konzernumbau haben den zweitgrößten Autozulieferer Continental auch 2020 in den roten Zahlen gehalten. Unterm Strich fiel ein Verlust von 962 Millionen Euro an, wie der DAX-Konzern ...

