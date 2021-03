Bodenheim (ots) - Nach der erfolgreichen Premiere der Virtuellen WeinTour mit 8.500 Teilnehmern im vergangenen Jahr lädt das Deutsche Weininstitut (DWI) vom 16. bis 25. April 2021 erneut zu dem großen digitalen Wein- und Tourismusevent. Er bietet Wein- und Reiseinteressierten die besondere Möglichkeit, sich von renommierten Weinexperten in 22 interaktiven Online- Verkostungen durch Deutschlands reizvolle Weinbaugebiete leiten zu lassen und dabei insgesamt 88 Erzeuger und ihre Weine kennenzulernen.Durch das Programm führen anerkannte Weinprofis wie der Master of Wine Konstantin Baum, der Präsident der Deutschen Sommelier Union e.V. Peer Holm, der Sommelier Toni Askitis von asktoni oder auch die Deutschen Weinhoheiten Eva Lanzerath, Anna-Maria Löffler und Eva Müller sowie der Wanderexperte Manuel Andrack. Für den Entertainment-Faktor bei den Verkostungen sorgt Co-Moderator Christoph Friedrich.Interaktive Online-VerkostungenWährend der rund einstündigen Onlineproben erfahren die Teilnehmer spannende Entwicklungen aus der vielfältigen deutschen Weinwelt. Die Themenauswahl reicht von "La vie en Rosé" über "Wanderlust" bis hin zu "Aromatischen Alleskönnern". Interaktion mit den Experten gibt es nicht nur über die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Teilnehmer werden auch eingeladen, über das Handy an mehreren Quizrunden teilzunehmen, in dem sie ihr frisch erworbenes Weinwissen unter Beweis stellen können. Das macht die Virtuelle WeinTour zu einem unterhaltsamen Format für Weinkenner und -novizen gleichermaßen.Virtuelles Weinwandern mit Manuel AndrackEin besonderes Highlight dürften die virtuellen Weinwanderungen mit Manuel Andrack sein. In seinen vier Online-Präsentationen stellt der Wanderexperte gemeinsam mit einer Deutschen Weinhoheit neben regionaltypischen Weinen auch besonders reizvolle Weinwanderwege vor und verrät so manchen touristischen Geheimtipp.Gratis-Probierfläschchen von jedem WeinMit jedem Verkostungspaket von jeweils vier Weinflaschen à 0,75 l erhalten die Teilnehmer zudem gratis ein 50ml-Probierfläschchen eines jeden Weins. So muss man nicht alle großen Flaschen parallel öffnen und kann die eine oder andere Weinentdeckung für einen späteren Zeitpunkt aufbewahren.Weine und alles Wichtige auf www.virtuelle.weintour.netErhältlich sind die Weinpakete zum Preis von 39,90 EUR inkl. Versandkosten im Shop (https://virtuelle.weintour.net/shop/) der WeinTour-Plattform. Dort ist auch das komplette Programm (https://virtuelle.weintour.net/programm/) mit der Themenübersicht und den genauen Zeiten einsehbar.Ebenso werden auf dem Portal alle teilnehmenden Winzerinnen und Winzer inklusive der Weine vorgestellt sowie im WeinTour-TV (https://virtuelle.weintour.net/weintour-tv/) die 13 Weinbaugebiete im Film präsentiert. Darüber hinaus kann man mit Hilfe einer interaktiven Karte weintouristische Highlights in den Weinregionen entdecken und wertvolle Informationen etwa zu Wohnmobilstellplätzen, Ferienwohnungen, Restaurants oder Rad- und Wanderwegen erhalten.Und wer eine Onlinepräsentation verpasst hat oder noch einmal anschauen möchte, findet alle Aufzeichnungen ebenfalls auf der Onlineplattform der WeinTour.Key-Facts zur Virtuellen WeinTour- Online-Verkostungen:16.-18. April sowie 23.- 25. April 2021- Plattform: www.virtuelle.weintour.net- Die Weinpakete inklusive der Online-Verkostungen sind erhältlich unter www.virtuelle.weintour.net/shopWeitere Infos:www.facebook.com/weintourweintourPressekontakt:Deutsches WeininstitutErnst BüscherPlatz des Weines 255294 BodenheimTel: 06135 9323-156E-Mail:ernst.buescher@deutscheweine.dewww.deutscheweine.deOriginal-Content von: Deutsches Weininstitut GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/40284/4858859