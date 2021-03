Zürich (ots) - Mehr als nur Belege scannen und Franchise prüfen: Sanitas erweitert ihre Portal App um den neuen, innovativen Bereich "Meine Gesundheit" und stellt ihren Versicherten damit einen Begleiter in allen Fragen rund um die Gesundheit zur Seite. Als integrale Gesundheitsplattform bietet die App umfassende Informationen und Services - jederzeit, sicher, intelligent und motivierend.Ihre Versicherung sicher online verwalten und Unterstützung rund um die eigene Gesundheit erhalten: das erwarten Userinnen und User heute von einer Krankenversicherung. Dem trägt Sanitas mit der Erweiterung der Portal App um den neuen Bereich "Meine Gesundheit" Rechnung. Sie stärkt damit ihre Rolle als Gesundheitspartner, bietet digital neue Möglichkeiten, um die Gesundheit aus verschiedensten Winkeln einfach im Blick zu behalten, und leistet so auch einen Beitrag zur Entlastung des Gesundheitswesens.Der bekannte Bereich "Meine Versicherung", in dem Kundinnen und Kunden alle Informationen rund um ihre Krankenversicherung abrufen können, wurde mit der Möglichkeit ergänzt, komplizierte Leistungsabrechnungen verständlicher zu machen und mit Twint, Kreditkarte oder Apple Pay zu bezahlen. Und um die Benutzerinnen und Benutzer rund um ihre Gesundheit noch besser zu unterstützen und zu involvieren, wurde der neue Bereich "Meine Gesundheit" in die App integriert. Dort fasst Sanitas all ihre Angebote und Services zu Gesundheitsthemen an einem Ort zusammen.Begleitung durch virtuelle AssistentinAuf der Startseite des neuen Gesundbereichs werden die Userinnen und User von der virtuellen Assistentin Alva begrüsst. Diese steht ihnen zur Seite und begleitet sie bei ihrem digitalen Erlebnis mit Tipps und Hilfestellungen. Sie können aber auch über die Suchfunktion zu einem bestimmten Thema gelangen. So können die Versicherten beispielsweise den brandneuen Symptom-Check durchführen, um auftretende Symptome prüfen zu lassen und sofort eine Handlungsempfehlung zu erhalten. Auch im Krankheitsfall kann die App Unterstützung bieten, zum Beispiel mit Informationen zu einem ambulanten oder stationären Spitalaufenthalt, einer Generikasuche oder durch die Sicherstellung der Behandlungs- und Medikationstreue. Und wem die Orientierungshilfe noch nicht genügt, kann über die Portal App jederzeit schnell und unkompliziert mit den Gesundheitsberaterinnen und -beratern von Sanitas Kontakt aufnehmen. Sie stehen bei Fragen rund um Gesundheits- und Servicethemen zur Verfügung - per E-Mail, Telefon oder Chat.Weitere digitale Helfer im AlltagIn der App gibt es Verlinkungen zum Sanitas Coach, der zertifizierten Medizin-App von Sanitas, mit welcher die Benutzerinnen und Benutzer einen persönlichen Gesundheitsplan erstellen und sich neben dem Thema Bluthochdruck neu auch bei Diabetes und bei Schlafstörungen mit Tipps zu Bewegung, Ernährung und Entspannung coachen lassen können. Ebenfalls Verlinkungen gibt es zur Sanitas Active App, die auf spielerische Weise zu einem gesünderen Lebensstil und mehr Bewegung motiviert. Zudem erfährt man mehr über starke Geschichten, bewegende Porträts, praktische Tipps und spannende Informationen mit Artikeln aus dem Sanitas Online-Magazin.Weitere Informationen zur Sanitas Portal App: www.sanitas.com/portal-app (https://www.sanitas.com/de/privatkunden/kontakt-hilfe/kundenportal-und-apps/sanitas-portal-app.html?cmpID=print_sanmag_45)Pressekontakt:Für weitere Informationen: Sanitas Krankenversicherung, Christian Kuhn, Mediensprecher, Telefon 044 298 62 78, Mobile 076 381 27 87, medien@sanitas.comOriginal-Content von: Sanitas Krankenversicherung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100005121/100866754