DJ PTA-DD: GUB Investment Trust GmbH & Co. KGaA: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gem. Art. 19 MAR

Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Schwäbisch Hall (pta018/09.03.2021/10:30) - Mitteilung

1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name GUB Management GmbH 2 Grund der Meldung a) Position/Status Sonstige Führungsperson In enger Beziehung zu Gerald Glasauer, Geschäftsführer des Komplementärs der GUB Investment Trust b) Erstmeldung 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name GUB Investment Trust GmbH & Co. KGaA b) LEI 391200PJ10XJVQ4MXG21 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Aktie Kennung DE000A3H21L2 b) Art des Geschäfts Kauf c) Preis(e) Volumen 120,00 EUR 2.040.000,00 EUR d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 120,00 EUR 2.040.000,00 EUR e) Datum des Geschäfts 05.03.2021 UTC+1 f) Ort des Geschäfts Außerhalb eines Handelsplatzes 5 Zu veröffentlichende Erläuterung Mit Datum vom 9. März 2021 wurde ein Erwerbsangebot im Bundesanzeiger und auf der Website der Gesellschaft unter www.gub.de/erwerbsangebot/ veröffentlicht. Die Aktien der GUB Investment Trust GmbH & Co. KGaA sind im Freiverkehr der Börse Hamburg notiert. Die Umsätze im Börsenhandel betragen in dieser Gattung in den zurückliegenden Monaten meist im Durchschnitt weniger als 100.000 Euro monatlichem Börsenumsatz, oft weniger als 20.000 Euro je Monat. Aktionäre mit größerem Aktienbesitz traten an die Gesellschaft heran und baten um Rückkauf ihrer Aktien, da sie diese wegen des geringen Börsenumsatzes nicht über die Börse verkaufen können, ohne dass der Kurs wegen Nachfragemangel einbricht. Damit solche Aktienpakete nicht nur von einzelnen anfragenden Aktionären erworben werden, sondern alle Aktionäre nach dem Gleichbehandlungsgebot die Möglichkeit haben, zu gleichen Konditionen ihre Aktien ebenfalls mit zu verkaufen, unterbreitet die GUB Management GmbH dieses Erwerbsangebot, dessen Erwerbspreis mit 120 Euro je Aktie zum Zeitpunkt der Angebotsveröffentlichung 20% über dem Aktienkurs liegt. Das Angebot ist auf 17.000 Stück Aktien summenmäßig beschränkt und wird in der Reihenfolge der Anmeldungen angenommen.

(Ende)

Aussender: GUB Investment Trust GmbH & Co. KGaA Adresse: Danziger Straße 28, 74182 Obersulm Land: Deutschland Ansprechpartner: Gerald Glasauer Tel.: +49 7130 57 89 020 E-Mail: post@gub.de Website: www.gub.de

ISIN(s): DE000A3H21L2 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Hamburg

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1615282200181 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

March 09, 2021 04:30 ET (09:30 GMT)