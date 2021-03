DJ IPO-KALENDER/Börsenkandidaten - Stand: 09.03.2021

=== Vantage Towers AG (Mobilfunkturm-Sparte von Vodafone) ERSTNOTIZ: voraussichtlich 18. März 2021 BRANCHE: Mobilfunk-Infrastruktur SITZ: Düsseldorf BÖRSENSEGMENT: Prime Standard ZEICHNUNGSFRIST: 9. März bis voraussichtlich 17. März 2021 VOLUMEN (WERT): bis zu 2,8 Milliarden Euro, davon 2 Milliarden als Basisangebot, bis zu 500 Millionen als Aufstockungsoption und bis zu 300 Millionen als Mehrzuteilungsoption VOLUMEN (STÜCK): bis zu rund 125 Millionen Aktien, davon bis zu 88,9 Millionen als Basisangebot, bis zu 22,2 Millionen als Aufstockungsoption und bis zu 13,3 Millionen als Mehrzuteilungsoption GREENSHOE: bis zu 13,3 Millionen Aktien im Wert von bis zu 300 Millionen Euro DATUM EMISSIONSPREIS: voraussichtlich 17. März 2021 BEWERTUNG: 11,4 bis 14,7 Milliarden Euro basierend auf der Gesamtzahl von 505.782.265 Aktien BOOKBUILDINGSPANNE: 22,50 bis 29,00 Euro KONSORTIALFÜHRER: Bank of America, Morgan Stanley, UBS als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners KONSORTIALMITGLIEDER: Barclays, Berenberg, BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Jefferies als Joint Bookrunners BÖRSENSYMBOL: VTWR ISIN: DE000A3H3LL2 WPK: A3H3LL International School Augsburg - ISA gAG ERSTNOTIZ: 18. März 2021 BRANCHE: Schulbetreiber SITZ: Augsburg BÖRSENSEGMENT: m:access der Börse München ZEICHNUNGSFRIST: 23. Februar bis 9. März 2021 VOLUMEN (WERT): knapp 8 Millionen Euro VOLUMEN (STÜCK): bis zu 639.580 Aktien aus Kapitalerhöhung BEWERTUNG: bis zu 12,1 Millionen Euro EMISSIONSPREIS: 12,50 Euro KONSORTIALFÜHRER: BankM AG ISIN: DE000A2AA1Q5 WPK: A2AA1Q Friedrich Vorwerk Group SE (Muttergesellschaft MBB SE) ERSTNOTIZ: bis Ende März 2021 BRANCHE: Rohrleitungsbau SITZ: Tostedt BÖRSENSEGMENT: Prime Standard VOLUMEN (WERT): 90 Millionen Euro (brutto) aus der Emission neuer Aktien plus "signifikante Umplatzierung" mit dem Ziel eines "Streubesitzes von rund 45 %" Atai Life Sciences ERSTNOTIZ: evtl. Mai 2021 BRANCHE: Biotechnologie SITZ: Berlin BÖRSENSEGMENT: US-Börse BEWERTUNG: geschätzt rund 2 Milliarden US-Dollar Blueplanet Investments AG ERSTNOTIZ: "zwischen Frühjahr und Herbst" 2021 als Option BRANCHE: Anlagen zur Desinfektion von Luft und Wasser SITZ: Frankfurt Synlab ERSTNOTIZ: 1. Halbjahr 2021 möglich BRANCHE: Labordienstleistungen SITZ: München BEWERTUNG: geschätzt 5 bis 6 Milliarden Euro KONSORTIALFÜHRER: Goldman Sachs und JP Morgan Vitesco (Bereich Antriebstechnik/Powertrain der Continental AG) ERSTNOTIZ: 2. Halbjahr 2021 BRANCHE: Automobiltechnik SITZ: Hannover Wintershall Dea ERSTNOTIZ: möglicherweise im Herbst 2021 BRANCHE: Öl- und Gasförderung SITZ: Kassel / Hamburg BEWERTUNG: geschätzt 14 Milliarden Euro ISIN: DE0000WIDEA7 WPK: WIDEA7 Daimler Trucks (als Spin-off des Truck & Bus-Geschäfts von Daimler) ERSTNOTIZ: bis Ende 2021 BRANCHE: Nutzfahrzeuge SITZ: Stuttgart Cheplapharm Arzneimittel GmbH ERSTNOTIZ: eventuell 2021 BRANCHE: Pharma SITZ: Greifswald BEWERTUNG: geschätzt 7 bis 8 Milliarden Euro Deutsche Hospitality (Muttergesellschaft der Steigenberger Hotels AG) ERSTNOTIZ: eventuell 2021 BRANCHE: Hotel SITZ: Frankfurt Lilium ERSTNOTIZ: 2021 möglich, könnte über ein bereits börsennotiertes Spac (Akquisitionszweckunternehmen) erfolgen BRANCHE: Flugtaxi SITZ: Oberpfaffenhofen BÖRSENSEGMENT: US-Börse Nasdaq über ein Spac Meinauto Group AG (ehemals Mobility Holding GmbH) ERSTNOTIZ: eventuell 2021 BRANCHE: Online-Autohandel, u.a. Plattform meinauto.de SITZ: Oberhaching bei München Porsche ERSTNOTIZ: spekulative mittelfristige Option BRANCHE: Sportwagen SITZ: Stuttgart VOLUMEN (WERT): spekulativ geschätzt 20 bis 25 Milliarden Euro About You GmbH ERSTNOTIZ: eventuell 2021 BRANCHE: Online-Modehandel SITZ: Hamburg BEWERTUNG: geschätzt 3 Milliarden Euro Arriva plc (Tochter der Deutschen Bahn) ERSTNOTIZ: eventuell 2021 BRANCHE: Betreiber von Bussen und Bahnen SITZ: Sunderland/Großbritannien Suse Software Solutions Germany GmbH ERSTNOTIZ: eventuell 2021 BRANCHE: Softwareentwickler, Linux-Anbieter SITZ: Nürnberg BEWERTUNG: geschätzt bis zu 5 Milliarden Euro Check 24 ERSTNOTIZ: eventuell 2021 BRANCHE: Vergleichsportal SITZ: München Omonia Office ERSTNOTIZ: eventuell 2021 BRANCHE: Büroimmobilien SITZ: Sheffield (Großbritannien) Senivita Social Estate AG (SSE) ERSTNOTIZ: offen (ursprünglich geplant 2020) BRANCHE: Entwickler von Pflegeimmobilien SITZ: Bayreuth Flixmobility GmbH ERSTNOTIZ: eventuell 2022 BRANCHE: Fernbusdienste (Marke Flixbus) und Bahnreisen (Marke Flixtrain) SITZ: München Online-Dating-Sparte von Prosiebensat1 (u.a. Parship, Elite Partners) ERSTNOTIZ: eventuell 2022 BRANCHE: E-Commerce SITZ: Hamburg Ottobock ERSTNOTIZ: offen BRANCHE: Prothesen, Orthesen, Rollstühle, medizinische Hilfsmittel SITZ: Duderstadt/künftig Berlin BEWERTUNG: geschätzt bis zu 3 Milliarden Euro Springer Nature ERSTNOTIZ: verschoben, ursprünglich angepeilt 2020 BRANCHE: Wissenschaftsverlag SITZ: Berlin/Heidelberg BEWERTUNG: geschätzt 7 Milliarden Euro ISIN: DE000SPG1003 WPK: SPG100 Syntellix AG ERSTNOTIZ: Unternehmen bereitet Börsengang in Singapur vor BRANCHE: Implantat-Technologie SITZ: Hannover BÖRSENSEGMENT: Börse Singapur ISIN: DE000A0SLQ92 WPK: A0SLQ9 Veganz GmbH ERSTNOTIZ: eventuell 2021 oder 2022 BRANCHE: vegane Lebensmittel SITZ: Berlin 1&1 Internet SE (United-Internet-Sparte Business Applications) ERSTNOTIZ: offen BRANCHE: Webhosting SITZ: Montabaur Deutsche Lithium GmbH ERSTNOTIZ: offen - Börsengang als Option BRANCHE: Bergbauunternehmen SITZ: Freiberg Getyourguide ERSTNOTIZ: offen - Börsengang als Option BRANCHE: Buchungsplattform für Touren SITZ: Berlin BEWERTUNG: geschätzt 1,5 Milliarden Dollar Leoni-Sparte Wire & Cable Solutions (WCS) ERSTNOTIZ: offen BRANCHE: Autozulieferer SITZ: Nürnberg Scope Group ERSTNOTIZ: Börsengang "eine von mehreren Optionen" BRANCHE: Ratingagentur SITZ: Berlin Xella International ERSTNOTIZ: offen BRANCHE: Baustoffe (Marken u.a. Ytong und Fermacell) SITZ: Duisburg BÖRSENSEGMENT: Prime Standard BEWERTUNG: geschätzt bis zu 2,5 Milliarden Euro ISIN: LU1298739571 WPK: A140SK HSE24 Group ERSTNOTIZ: offen BRANCHE: Shopping-TV-Sender SITZ: Ismaning BEWERTUNG: geschätzt mindestens 1,5 Milliarden Euro N26 Bank GmbH ERSTNOTIZ: offen BRANCHE: Smartphone-Bank SITZ: Berlin BEWERTUNG: geschätzt mehr als 3 Milliarden Euro Diamontech AG ERSTNOTIZ: offen, ursprünglich 29.11.2019, aber verschoben BRANCHE: Medizintechnik SITZ: Berlin BÖRSENSEGMENT: Prime Standard VOLUMEN (WERT): bis zu 68,3 Millionen Euro VOLUMEN (STÜCK): bis zu 1,8 Millionen Aktien (inklusive Greenshoe) GREENSHOE: bis zu 234.375 Aktien BEWERTUNG: bis zu 255 Millionen Euro BOOKBUILDINGSPANNE: 32 bis 38 Euro KONSORTIALFÜHRER: MainFirst Bank AG als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner ISIN: DE000A255G44 WPK: A255G4 Domicil Real Estate Group ERSTNOTIZ: offen, ursprünglich bis Jahresende 2019 BRANCHE: Immobilien-Investment-Manager SITZ: München VOLUMEN (WERT): bis zu 150 Millionen Euro E-Seven Systems International Kommanditaktiengesellschaft ERSTNOTIZ: offen - ursprünglich angepeilt 2018 BRANCHE: Batteriespeicher-Lösungen SITZ: Vaduz (Liechtenstein) VOLUMEN (WERT): geplant Aktien im Wert von 100 Millionen Euro Exyte AG (ehemals M+W Group) ERSTNOTIZ: offen, ursprünglicher Plan im Oktober 2018 abgesagt BRANCHE: Spezialanlagenbau SITZ: Stuttgart BÖRSENSEGMENT: Prime Standard BEWERTUNG: geschätzt 2,5 bis 3 Milliarden Euro KONSORTIALFÜHRER: BofA Merrill Lynch und UBS Investment Bank als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners KONSORTIALMITGLIEDER: Commerzbank und Crédit Agricole CIB als weitere Joint Bookrunners ISIN: DE0000EXYTE0 WPK: EXYTE7 Luxco Sarl (Summit Germany Ltd) ERSTNOTIZ: offen, ursprünglich geplant 2019 BRANCHE: Immobilien SITZ: Guernsey BÖRSENSEGMENT: Prime Standard Summiq AG ERSTNOTIZ: offen, verschoben, ursprünglich 11.12.2019 BRANCHE: Ökostromanbieter SITZ: München BÖRSENSEGMENT: m:access der Börse München ZEICHNUNGSFRIST: ursprünglich 25.11. bis 5.12.2019 VOLUMEN (WERT): Bruttovolumen 75 bis 100 Millionen Euro VOLUMEN (STÜCK): geplant 7,5 bis 10 Millionen neue Aktien EMISSIONSPREIS: geplant 10,00 Euro

