Frankfurt (www.fondscheck.de) - Auf Xetra stehen Anlegern seit heute erstmals Exchange Traded Notes (ETNs) auf die Kryptowährungen Ethereum und Bitcoin Cash zur Verfügung, so die Deutsche Börse AG.Damit erweitere die Deutsche Börse ihr Angebot an innovativen, zentral geclearten Krypto-ETNs. Die neuen Produkte von 21Shares - 21Shares Ethereum ETP (ISIN CH0454664027/ WKN A2T68Z), 21Shares Bitcoin Cash ETP (ISIN CH0475552201/ WKN A2126N) - und ETC Group - ETHetc - Physical Ethereum ETC (ISIN DE000A3GMKD7/ WKN A3GMKD) - seien physisch besichert und würden im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse notieren. ...

