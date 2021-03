In der letzten Woche tendierten die internationalen Aktienmärkte sehr fest, wobei der MSCI WORLD (EURO)-Index kräftig um + 2,0 % anzog.Auffällig war hierbei, dass dieser Indexsprung in der letzten Woche ausschließlich in dem massiven ebenfalls 2 %-igen Kursrückschlag des Euro gegenüber dem US-Dollar begründet lag, so dass der originäre MSCI WORLD (USD)-Index in der Vorwoche vollständig stagnierte.Die kräftige, charttechnisch gerade zum US-Dollar nun eine klare und längst überfällige Trendwende andeutende EURO-Korrektur, wie auch die hiermit einhergehende erneute massive Outperformance konjunkturzyklischer Aktien/Indizes gegenüber stark korrigierenden konjunkturstetigen Technologie- und Wachstums-Aktien/-Indizes lag dabei zum einen in der sicher bevorstehenden und schließlich vorgestern erfolgten Absegnung eines weiteren 1,9 Bio. USD schweren Corona-Hilfspakets der Biden-Regierung durch den republikanisch dominierten US-Senat begründet.

