Bonn (ots) - Die Deutsche Telekom hat sich dank einer langfristigen Vereinbarung mit ARD und ZDF die Übertragung aller Spiele der UEFA Europameisterschaft 2020 und der FIFA Weltmeisterschaft 2022 gesichert. Die Medienrechte für die EURO 2024 in Deutschland hatte das Unternehmen bereits 2019 erworben. Damit werden alle Spiele der drei nächsten internationalen Fußball-Turniere live nur bei MagentaTV zu sehen sein. Alle Partien werden zudem in Ultra-HD übertragen. Auch werden 10 Spiele der EM 2020 und 16 Spiele der WM 2022 ausschließlich im TV-Angebot der Telekom zu sehen sein. Im Gegenzug können ARD und ZDF 34 von 51 Spielen der EM 2024 live zeigen. 17 weitere Spiele hat sich RTL gesichert."Alle Spiele der nächsten beiden EMs und der kommenden WM gibt es nur bei MagentaTV. Dazu alles in Ultra-HD sowie ausgewählte Spiele exklusiv - das macht uns stolz und ist ein außergewöhnliches Angebot für unsere Kunden. Als Fußballfan kommt man an MagentaTV nicht vorbei", sagt Michael Hagspihl, Geschäftsführer Privatkunden der Telekom. "Wir haben mit den Öffentlich-Rechtlichen, RTL, der UEFA und der FIFA langfristige Partnerschaften geschlossen. Gemeinsam werden wir allen Zuschauern ein einmaliges und innovatives Fußballerlebnis bieten."Mehr EURO geht nicht: Umfangreiche Berichterstattung geplantFür die auf dieses Jahr verschobene EURO 2020 wird die Telekom auf MagentaTV vier Kanäle anbieten: zwei in Full-HD und zwei in UHD. Hier werden alle Spiele live und auf Abruf zu sehen sein. Damit wird MagentaTV die einzige TV-Plattform sein, bei der alle Spiele live und in UHD gezeigt werden. Mit bis zu 10 Stunden Live-Programm am Tag wird MagentaTV auch eine umfangreiche Berichterstattung anbieten. Weitere Details zur Produktion werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.Riesiges Live-Sportangebot bei MagentaTVDie Telekom hält unter anderem die Sportrechte für die Basketball Bundesliga (BBL), die Deutsche Eishockey Liga (DEL) und die 3. Liga. Mit mehr als 1.500 Live-Spielen pro Jahr bietet die Telekom bei MagentaSport das größte deutsche Teamsport-Angebot. Bei MagentaTV stehen zudem alle relevanten Sportsender sowie Streaming-Anbieter zur Verfügung. Das TV-Angebot der Telekom gibt es als Komplettpaket aus Festnetz, Breitband und digitalem Fernsehen. Zudem kann MagentaTV unabhängig vom Internetanbieter via Apps für TV-Sticks, Tablet, Smartphone und Smart TVs gebucht werden.Pressekontakt:Deutsche Telekom AGCorporate CommunicationsTel.: 0228 181 - 4949E-Mail: medien@telekom.deOriginal-Content von: Thinxpool, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147942/4858939