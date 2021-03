Die letzten Zahlen waren gut - dennoch konnten diese den weiteren Abverkauf der BYD-Aktie nicht stoppen. Am Dienstag hat sich das Papier des chinesischen Automobil-Herstellers an der Heimatbörse in Hongkong stabilisiert. Die Analysten von Goldman Sachs sehen gute Chancen, dass die Aktie bald wieder nach oben dreht.BYD liegt im Plan. Im Februar verkaufte der Automobil-Hersteller 20.927 Autos, ein Anstieg von 280 Prozent. Von Januar bis Februar 2021 lag der Gesamtabsatz bei 63.328 Einheiten, ein Plus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...