China Internet sind nach einem starken Kursanstieg zuletzt wieder stärker heruntergekommen. Auch wenn es in dem Sektor sicherlich einige Übertreibungen gibt, sind anders als in anderen "Gewinnmitnahmesektoren" die Bewertungen meiner Meinung nach insgesamt noch in Ordnung. Neben den bekannten Namen Alibaba und Tencent habe ich auch noch weitere Aktien in meinen Wikifolios, wie ich im folgenden Video erkläre. Ideen die nicht auf Wikifolio handelbar sind, findet man auch im exklusiven QFMA Depot. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...