NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Prosus von 133 auf 164 Euro angehoben und die Aktie auf der "Conviction Buy List" belassen. Das neue Kursziel reflektiere vor allem einen optimistischeren Ausblick für den chinesischen Internetkonzern Tencent, an dem die Niederländer beteiligt sind, schrieb Analystin Lisa Yang in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der zunehmende Bewertungsabschlag von Prosus zu Tencent biete Anlegern zudem ein attraktives Einstiegsniveau./edh/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2021 / 01:45 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0013654783

PROSUS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de