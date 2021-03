Die Deutsche Konsum REIT-AG (DKR) goes South Africa: Die Aktien des börsennotierten Immobilienunternehmens mit Fokus auf deutsche Einzelhandelsimmobilien (ISIN DE000 A14KRD 3) sind seit Wochenbeginn an der Johannesburg Stock Exchange (JSE) gelistet. Damit wurde das angekündigte Zweitlisting in Südafrika erfolgreich umgesetzt. Das Dual-Listing war nicht mit einer Kapitalerhöhung verbunden. Vor der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...