Bad Homburg v.d.H. (ots) - Das Gesundheitsportal Health Rise segelt auf Wachstumskurs durch die Krise. Wie die Health Rise GmbH in Bad Homburg bei Frankfurt am Main mitteilt, haben sich die Klickraten auf www.health-rise.de im letzten Jahr mehr als verdreifacht. Die Ratgeberseiten wurden lauf Angaben fünfmal häufiger aufgerufen, die Aktivitäten im Online-Shop hätten sich mehr als verdreifacht. Bei den kostenlosen Kundenkonten hatte Health Rise nach eigener Darstellung mehrere Hundert Prozent Wachstum zu verzeichnen. Insgesamt erreicht das Gesundheitsportal nach eigenen Angaben derzeit mehr als zehn Millionen gesundheitsbewusste Verbraucher."Die Krise hat vielen Menschen verdeutlicht, dass Gesundheit das wichtigste Gut ist", erklärt sich Hyun-Min Moon, der CEO der Health Rise GmbH, die enormen Wachstumsraten. Er bekennt: "Wir gehören zu den Krisengewinnern. Genau wie alle Menschen, die in den letzten Monaten besonders stark auf ihre Gesundheit geachtet haben."Besonders hohe Nachfrage haben nach Analyse von Health Rise die Angebote und Informationen rund um das Thema der mentalen Gesundheit erfahren. "Meditation und Achtsamkeit sowie Onlinekurse gegen Stress und Bewegungsmangel stehen hoch im Kurs", sagt Hyun-Min Moon. Daneben erfuhren beinahe alle Tipps zur gesunden Ernährung im letzten Jahr regen Zuspruch. "Viele Menschen, die früher regelmäßig oder sogar überwiegend auswärts essen gegangen sind, haben die Krise augenscheinlich genutzt, um sich auf eine gesunde Ernährung zu Hause umzustellen", erklärt Moon das rege Interesse.Zudem haben die Verbraucher im letzten Jahr bei Health Rise mehr Gesundheitsprodukte eingekauft als jemals zuvor, teilt das Unternehmen mit. Besonders gefragt waren Vitaminpräparate, CBD-Produkte, Angebote rund um den gesunden Schlaf sowie Online-Beratungsleistungen. Darüber hinaus hatte Health Rise im vergangenen Jahr laut Angaben einen Boom bei Onlinekursen zu verzeichnen. Zu den besonders häufig gebuchten Kursen zählten Stressbewältigung, Pilates, Yoga und Rückentraining sowie Ernährungsberatung."Ein großes Thema war und ist immer noch die Gesundheit im Office bzw. Homeoffice", sagt Hyun-Min Moon. Von Ratgeberseiten zur Bildschirmarbeit bis hin zu Expertensprechstunden rund um die richtige Sitzhaltung sei beinahe alles gefragt, teilt die Health Rise GmbH mit.Health Rise (https://www.health-rise.de/) (www.health-rise.de) ist ein unabhängiges Gesundheitsportal mit vier Schwerpunkten, das über 10 Millionen Verbraucher erreicht. Der "Ratgeber" bietet medizinwissenschaftlich geprüfte Fachartikel und Podcasts zu allen wichtigen Gesundheitsthemen. Über "Experten suchen" finden Verbraucher qualifizierte Ärzte, medizinische Einrichtungen, Produkte und Dienstleistungen. Der "Shop" bietet ein breites Angebot rund um Fitness, Ernährung, Wellness & Beauty, alternative Medizin, Mentalcoaching und Seminare. Unter "Meine Apps" steht ein umfangreiches Managementsystem rund um die eigene Gesundheit zur Verfügung. Es gibt Apps für alle wesentlichen Aspekte wie beispielsweise Vorsorgecheck, Blutbild, Impfpass, Medikationsplan, Krankschreibung, Selbsttest, Videoberatung und vieles mehr. Partnern aus dem Gesundheitswesen (Niedergelassene Ärzte, Kliniken, Krankenkassen sowie andere Gesundheitsdienstleister und Produktanbieter) bietet Health Rise auf Wunsch die Anbindung an das Gesundheitsportal an, um Zugang zu einer täglich wachsenden Gemeinschaft gesundheitsbewusster Menschen zu finden.Pressekontakt:Weitere Informationen: Health Rise GmbH,Schaberweg 28a, 61348 Bad Homburg v. d. Höhe,Tel. 06172 179366-0, EMail: info@health-rise.de,Web: www.health-rise.dePR-Agentur: euromarcom public relations GmbH,Tel. 0611-973150, E-Mail: team@euromarcom.de,Internet: www.euromarcom.deOriginal-Content von: Health Rise GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153182/4859054