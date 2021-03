Für das Jahr 2020 will die Deutsche Post eine um 20 Cent höhere Dividende zahlen und binnen eines Jahres eigene Aktien in Höhe von bis zu einer Milliarde Euro zurückkaufen. Für das Vorjahr soll die Dividende auf 1,35 Euro je Aktie klettern. 2018 und 2019 waren es noch 1,15 Euro je Aktie. So äußert sich die Deutsch Post "Die Entscheidung, ein Aktienrückkaufprogramm einzuleiten, entspricht der Finanzpolitik des Konzerns und ist vor dem Hintergrund ...

Den vollständigen Artikel lesen ...