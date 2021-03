Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Finanzmärkte betreten beim Übergang in die Nach-Corona-Welt Neuland und das mit unsicheren Schritten, so die Analysten der DekaBank.Noch bis vor kurzem habe es als gesicherte Erkenntnis gegolten, dass die Geldpolitik der Notenbanken mit günstigen Finanzierungsbedingungen über lange Zeit stützen werde. Nun aber hätten viele Sondereffekte die Inflationsraten anschwellen lassen. Im Februar seien die deutschen Verbraucherpreise um frisch gemeldete, für derzeitige Verhältnisse hoch erscheinende 1,3% gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen. In den USA werde jetzt wohl rasch das sechste Konjunkturpaket durch den Kongress gewunken. Mithin würden sich die Konjunkturerwartungen im Zuge der Corona-Impfkampagnen festigen. Die Renditen von Staatsanleihen würden stärker steigen als noch zu Jahresbeginn zu erwarten gewesen sei. Die Aktienmärkte würden sich dabei noch recht gut halten. Eine Sektorrotation von hoch bewerteten Technologiewerten zu konjunkturreagibleren Branchen sei freilich im Gange. ...

