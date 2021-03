++ Europäische Aktienmärkte notieren leicht im Plus ++ DE30 notiert auf neuem Allzeithoch ++ Continental-Aktie fällt nach schwacher Prognose für 2021 ++ Die europäischen Aktienmärkte notieren am Dienstag leicht im Plus. Energieunternehmen, Versorger und Reisewerte gehören heute zu den europäischen Top-Performern, während Bergbauunternehmen, Banken und Automobilwerte zurückbleiben. Die deutschen Handelsdaten für Januar wurden heute um 8:00 Uhr veröffentlicht. Die Importe fielen um 4,7% im Monatsvergleich, während der Markt einen Rückgang von nur 0,5% im Monatsvergleich erwartete. Die größte Überraschung stellten jedoch die Exportdaten dar. Während der Marktkonsens auf einen Rückgang von 1,2% im Monatsvergleich hinwies, zeigten die tatsächlichen ...

