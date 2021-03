Bald freie Bahn für Bidens Konjunkturpaket zur Bekämpfung der Corona-Krise in den USA. Doch nicht die US-Börsen, sondern ausgerechnet die europäischen freuen sich besonders. Denn zum Wochenauftakt schossen vor allemdie Aktien in Europa und speziell in Deutschland steil nach oben. Mit dem S&P 500 ging es hingegen leicht und mit dem Nasdaq 100 sogar kräftig abwärts. Warum aber herrscht in Europa mehr Jubelstimmung über Bidens Konjunkturpaket mit gewaltigen Dimensionen als in den USA? Grund dafür: Viele europäische Unternehmen profitieren merklich von den positiven Wirkungen, bleiben aber von negativen weitgehend verschont. Das beginnt schon mit der Konjunktur. Die US-Wirtschaft war bereits dank der 2020er Hilfsprogramme von Ex-Präsident Donald Trump wieder ins Laufen gekommen - dank der Geldflut von Amerikas Notenbank Fed und der schnellen Impfungen. Daher befürchten bzb viele Experten, dass die zusätzlichen 1,9 Billionen aus Bidens Konjunkturpaket zu einer Überhitzung der US-Konjunktur führen könnten. Dagegen hat Europas Konjunktur wegen der Corona-Lockdowns ab Dezember an Fahrt verloren. Das US-Konjunkturpaket sorgt nun für eine willkommene Tempobeschleunigung auch auf dieser Seite des Atlantiks. Bidens Konjunkturpaket ...

Den vollständigen Artikel lesen ...