In den letzten Monaten hat sich das Wertpapier von Volkswagen sehr positiv entwickelt, nachdem eine vorherige Seitwärtskonsolidierung aus der zweiten Jahreshälfte 2020 erfolgreich zur Oberseite aufgelöst werden konnte. Nun aber scheint die Aktie auf größere Hürden gestoßen zu sein. Insgesamt können die letzten Jahre in der Volkswagen-Aktie in einer Handelsspanne zwischen grob 125,00 und 200,00 Euro beschrieben werden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...