Linde PLC. (ISIN: IE00BZ12WP82) macht bereits 2 Mrd. USD Umsatz mit Wasserstoff und will das Vervierfachen in den nächsten Jahren. Und auch beim grünen Wasserstoff, der bisher stark unterrepräsentiert im H2-Umsatz ist, will man Zeichen setzen. Nachdem man am 04.02.2021 gemeldet hatte ein landesweites Wasserstoffnetzwerk inclusive Produktion für Südkorea mit der Hyosung Corp aufbauen und betreiben zu wollen, gibt es heute einen weiteren Abschluss zu melden. Und hierbei ist besonders spannend, dass man Nel einen Kunden quasi "vor der Haustür" abjagen konnte Eigentlich würde man erwarten, dass die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...