Fibocom (Aktiencode: 300638), ein führender Anbieter von Mobilfunklösungen in Verbindung mit Embedded-Funkmodulen für das Internet der Dinge (IoT), kündigte an, dass die weltweite Markteinführung von 5G-NR-Modulen der nächsten Generation, die dem R16-Standard des 3GPP entsprechen, im Rahmen des Mobile World Congress Shanghai 2021 (MWCS21) erfolgen wird. Die Neueinführung umfasst die 5G-Modulserien FM160 und FG160 für das Sub-6GHz-Spektrum sowie die Serien FM160W und FG160W für das mmWave-Spektrum.

Die neue 5G-NR-Modulserie basiert auf den neu angekündigten Qualcomm Snapdragon 5G-Modem-RF-Systemen X65 und X62 und bietet weiterentwickeltes mobiles Breitband und hochzuverlässige, latenzarme Mobilfunkdienste für das IIoT (Industrial IoT), FWA (Fixed Wireless Access), 4K/8K-Live-Streaming, Telemedizin, private 5G-Netze und andere Massendaten-Szenarien, da sie Datenübertragung in Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s, dreifache CA (Carrier Aggregation) zur Zusammenschaltung von FDD+TDD, TDD+TDD, FDD+FDD, weltweite Frequenzbänder von 5G SA/ENDC/4G, dynamisches Antennen-Tuning und Software-Algorithmen der nächsten Generation unterstützen.

"Qualcomm Technologies hat im Rahmen einer jahrelangen engen Zusammenarbeit mit Fibocom Innovationen und eine intensive Kooperation in einer Vielzahl von IoT-Segmenten unterstützt, die branchenübergreifend hohe Leistung und Zuverlässigkeit erfordern", sagte Gang Sun, Vice President, Product Marketing, Qualcomm International (Shanghai) Co., Ltd. "Ausgehend von den Vorteilen unserer Modem-zu-Antenne-Lösung für 5G der vierten Generation in Bezug auf Datengeschwindigkeiten, Abdeckung, erweiterbare Architektur und Energieeffizienz freuen wir uns, dass durch die große Erfahrung von Fibocom im Bereich IoT in Kombination mit den fortschrittlichen Technologien von Qualcomm Technologies mehr Verbraucher und Branchen in den Genuss der Vorteile von 5G kommen werden."

Tiger Ying, CEO von Fibocom, sagte: "Durch die vierte industrielle Revolution ist die digitale Produktion zur Währung moderner Geschäftsmodelle geworden. 5G wird Möglichkeiten für das IoT und die industrielle Digitalisierung bringen, die jenseits aller Vorstellungen liegen. Staatliche Versorgungsunternehmen und Firmen stehen vor der Herausforderung, dass es zur Erhöhung von Betriebseffizienz und Sicherheit an Automatisierung und zuverlässigem Fernmanagement mangelt. Unsere neue 5G-Serie, die auf den neuesten Snapdragon 5G-Modem-RF-Systemen X65 und X62 von Qualcomm Technologies basiert, sind darauf ausgerichtet, diese Schwachstellen zu beseitigen, da sie einen neuen Maßstab für schnelle, latenzarme und zuverlässige drahtlose Kommunikationsdienste setzen, und sie werden uns dabei helfen, der vertrauenswürdige Anbieter der Wahl für 5G-IoT-Lösungen zu werden."

Über Fibocom Wireless Inc.

1999 gegründet, ist Fibocom ein weltweit führender Anbieter von drahtlosen Lösungen und Kommunikationsmodulen für das IoT (Internet of Things). Unser Ziel ist es, zuverlässige, zugängliche, sichere und intelligente drahtlose Lösungen für jedes IoT-Anwendungsszenario für die zunehmend digitalisierten Branchen und das ausgestaltete smarte Leben der gesamten Gesellschaft anzubieten. Im Jahr 2017 wurde Fibocom der erste börsennotierte (Aktiencode: 300638) Anbieter von Mobilfunkmodulen in China.

Wir bieten technisch fortschrittliche und leistungsstarke Funkmodule für 5G, 4G, NB-IoT/eMTC, 3G und 2G, intelligente Lösungen, den Automobilbereich, GNSS und WLAN/BT. Durch die technische Einbettung der drahtlosen Lösungen von Fibocom in IoT-Geräte, die durch eine stabile Datenübertragung zwischen den Geräten und der Betriebszentrale intelligent werden und aus der Ferne gesteuert werden können, leisten wir einen Beitrag für eine intelligente Zukunft aller Branchen, insbesondere den intelligenten Einzelhandel, ACPC (Always Connected PC), Industrie 4.0, intelligente Netze, das intelligente Heim, intelligente Landwirtschaft, intelligente Städte, Telemedizin, Zähler, intelligente Sicherheitsüberwachung, intelligent vernetzte Autos und weitere Bereiche. Unsere zahlreichen langjährige Industriekunden, darunter in der Fortune Global 500 aufgeführte Unternehmen, bilden die treibende Kraft unserer raschen Entwicklung.

Fibocom mit Hauptsitz in Shenzhen, China, unterhält Forschungs- und Entwicklungszentren in Shenzhen und Xi'an. Wir sind weltweit mit mehr als 30 Niederlassungen und regionalen Betriebszentren in China, Nord- und Südamerika, dem Raum EMEA und der Region Asien-Pazifik vertreten. Zurzeit beschäftigen wir mehr als 1000 Mitarbeiter weltweit und bieten Produkte und Dienstleistungen in mehr als 100 Ländern und Regionen an.

