Live aus der Alten Lokhalle Mainz am Do., 11.3. ab 20:15 Uhr / Gesprächsrunde im Vorfeld der rheinland-pfälzischen Landtagswahl / Moderation: Sascha Becker und Daniela SchickZum letzten Mal in diesem Wahlkampf treffen am Donnerstag, 11. März 2021, die Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten der großen Parteien aufeinander. Wer hat die besseren Argumente? Wer kann im Schlagabtausch überzeugen? Und: Wer wirkt besonders glaubwürdig? In "Die Wahl im SWR - Die Spitzenrunde" können sich die Zuschauerinnen und Zuschauer drei Tage vor der Landtagswahl noch einmal ein Bild von Personen und Programmen machen. Nach einem außergewöhnlichen Wahlkampf, der stark von der Corona-Pandemie geprägt war, präsentieren sich die Politiker*innen im Wettstreit um die besten Konzepte im SWR Fernsehen Rheinland-Pfalz live zwischen 20:15 und 21:45 Uhr. Der Hörfunk sendet die Spitzenrunde zeitgleich bei "SWR Aktuell". Im SWR Channel in der ARD Mediathek, in der SWR Aktuell App, auf dem SWR Aktuell Facebook-Kanal, dem SWR Youtube-Channel und auf www.swr.de/wahl kann man den Live-Stream verfolgen.Spitzenkandidierende diskutieren - Daniela Schick und Sascha Becker moderierenEs diskutieren: Die Ministerpräsidentin und Spitzenkandidatin der SPD, Malu Dreyer, ihr Herausforderer, der Fraktionsvorsitzende der CDU, Christian Baldauf, Familienministerin Anne Spiegel, die gleichzeitig Spitzenkandidatin der Grünen ist, Wirtschaftsstaatssekretärin und Spitzenkandidatin der FDP Daniela Schmitt, der Fraktionsvorsitzende Michael Frisch, der für die AfD ins Rennen geht, und die Spitzenkandidatin der Linken Melanie Wery-Sims. Außerdem wurde Joachim Streit von den Freien Wählern nachträglich eingeladen, da inzwischen alle relevanten Meinungsforschungsinstitute die Zustimmungswerte für die Freien Wähler zwischen 3 Prozent und 5 Prozent sehen. Die Politiker*innen stellen sich den Fragen von Daniela Schick und Sascha Becker. Welche Lehren aus der Pandemie ziehen wir für Bildung, Schulen und unser Gesundheitswesen? Wie geht es weiter mit der Wirtschaft im Land nach der monatelangen Corona-Krise? Diese und viele andere Fragen werden die SWR-Moderatoren den politischen Gästen stellen.Im Anschluss: Analyse der SpitzenrundeAb 22 Uhr analysieren landespolitische Beobachter*innen in "Die Wahl im SWR - Die Analyse der Spitzenrunde" die Argumente und das Auftreten der sieben Spitzenkandidierenden im SWR Fernsehen Rheinland-Pfalz. Moderatorin Britta Krane diskutiert mit Karin Dauscher, landespolitische Korrespondentin der Tageszeitung "Die Rheinpfalz" und Vorsitzende der Landespressekonferenz, Susanne Gelhard, Leiterin des ZDF-Landesstudios in Mainz, Matthias Bartsch, Büroleiter der Frankfurter Redaktion des "Spiegel" und Georg Link, SWR-Korrespondent in Berlin. Auch die 30-minütige Analyse kommt live aus der Alten Lokhalle Mainz.Barrierefreie AngeboteAlle Wahlsendungen im SWR Fernsehen werden für hörgeschädigte Zuschauer*innen untertitelt und in der ARD Mediathek zur Verfügung gestellt. Für Gehörlose produziert der SWR die Livesendungen "Die Wahl im SWR - Das Duell", "Die Wahl im SWR - Die Spitzenrunde" und alle weiteren aktuellen Wahlsendungen auch in Deutscher Gebärdensprache. Darüber hinaus hat der SWR für blinde und sehbeeinträchtigte Zuschauer*innen eine Audiodeskription (AD) der Wahl-Reportage "Bürger, Parteien und Corona - Ideen für die Zukunft von Rheinland-Pfalz" erstellt. Flankierend bietet er im März insbesondere für Menschen mit Lernbehinderungen, mit geringer Lesekompetenz oder mit internationaler Geschichte ein Internetangebot in Leichter Sprache an.Ein umfangreiches Webspecial zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg findet sich unter www.SWR.de/wahl.