Frankfurt (www.fondscheck.de) - Xtrackers erweitert das Angebot an MSCI World- und MSCI Asia-ETFs um zwei Swap-basierte Tracker, so die Deutsche Börse AG.Mit dem Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D (ISIN LU2263803533/ WKN DBX0RG) würden Anleger in ein Aktienportfolio aus 23 Industrienationen weltweit investieren. Aktuell umfasse der MSCI World Index 1.583 große und mittelständische Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen und decke damit etwa 85 Prozent der Marktkapitalisierung ab. Am stärksten im Index vertreten seien Unternehmen aus den USA, Japan und Großbritannien. ...

