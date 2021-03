Im Zuge der Korrektur bei den Tech-Werten kam die Mynaric Aktie in den letzten Tagen und Wochen arg unter die Räder. Charttechnischer Hauptfaktor hierfür war ein zu hohes Hindernis am Top bei 87,20 Euro: So drehte Mynarics Aktienkurs am 8. Februar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...