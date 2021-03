NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktie der Deutschen Post nach detaillierten Zahlen sowie Zielen für 2021 und 2023 mit einem Kursziel von 58 Euro auf der "Conviction Buy List" belassen. Die nun höher gesteckten Prognosen für das laufende Jahr entsprächen den vom Logistikkonzern zur Verfügung gestellten Konsensschätzungen, schrieb Analyst Matija Gergolet in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das neu eingeführte mittelfristige Ziel für 2023 entspreche in etwa der Konsensschätzung und auch ihrer eigenen Erwartung./ck/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2021 / 09:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



ISIN: DE0005552004

