UBS hat in diesen Tagen nach dem Teardown des VW ID.3 eine bemerkenswerte Elektroauto-Studie veröffentlicht. Heute hat das Analysten-Team um Patrick Hummel in einem virtuellen Roundtable ihre Sicht der Dinge auf den E-Auto-Markt bis zum Jahr 2030 vorgestellt. Klare Aussage gleich zu Beginn: "It's time to Go All-in" für Autohersteller, um im Rennen um die Zukunft des Autos nicht abgehängt zu werden.Daimler und BMW: Alternative StrategieAus seiner Sicht die Firmen mit der besten Ausgangsposition: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...