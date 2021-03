London (www.fondscheck.de) - Trotz des durch die Corona-Krise herausfordernden Jahres 2020 hat Schroders die verwalteten Vermögenswerte deutlich ausgebaut: Die Assets under Management (AuM) stiegen auf 574,4 Milliarden GBP - das sind 15 Prozent mehr im Vergleich zum Vorjahr (2019: 500,2 Milliarden GBP), so Schroders in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

