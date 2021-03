Erfurt/Hamburg (ots) - Nach der ersten Teilnahme 2020 wird KiKA gemeinsam mit dem NDR auch in diesem Jahr den Junior ESC für Deutschland übertragen. Der Contest wird 2021 vom öffentlich-rechtlichen Sender France Télévisions ausgetragen und ist am 28. November bei KiKA zu sehen."Wir haben im vergangenen Corona-Jahr den beherzten Entschluss gefasst, trotz aller Widrigkeiten ein großes, sehr besonderes internationales Musik-Event für Kinder in Deutschland anzubieten. Dieses Vorhaben konnten wir nur mit der Unterstützung der ambitionierten Kolleginnen und Kollegen vom NDR und dem ZDF realisieren. Der Junior ESC fügt sich wunderbar in unser Portfolio ein, sodass die Entscheidung auch für 2021 schnell getroffen war: Der Junior ESC hat auch in diesem Jahr bei KiKA sein zu Hause", freut sich KiKA-Programmgeschäftsführerin Dr. Astrid Plenk. "Gemeinsam mit dem ESC-betreuenden NDR und sicher zur Freude aller Fans sind wir für Deutschland im November mit einem jungen Talent vertreten.""In diesen komplizierten Zeiten, in denen alle irgendwie allein sind in ihren Häusern, in ihren Städten und Ländern, da ist es doch ein schöner Gedanke, dass bei diesem Event alle zusammen sind. Kinder und junge Leute aus ganz Europa singen gemeinsam, lassen Europa zusammenrücken und überwinden so Grenzen. Wir sind gespannt auf den JESC in diesem Jahr, auf die Künstler*innen und freuen uns auf Frankreich!", so Frank Beckmann, NDR Programmdirektor Fernsehen.Unser Song für Frankreich2021 können die Junior-Fans gespannt sein auf eine multimediale Koproduktion, geführt von KiKA und NDR. In Live-Casting-Shows werden im Sommer junge Talente gesucht. Nachdem eine breit besetzte Jury eine Vorauswahl getroffen hat, können alle in einem Onlinevoting auf kika.de für ihren Star und ihren Lieblingssong abstimmen."Mit 'Dein Song' vom ZDF und dem Junior ESC, den wir mit dem NDR realisieren, haben wir zwei spannende Musikkulturen bei KiKA verankert. Die eine spricht Songschreibende und Komponierende an, die andere stimmgewaltige Gesangstalente, die sich einem internationalen Contest stellen möchten. Deutschland hat viele talentierte Kinder, die bei KiKA ihre Bühne finden - das ist eine schöne Botschaft", so Dr. Astrid Plenk abschließend.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/4859419