Free Now verbündet sich in Europa mit Tier. Dessen E-Scooter und E-Mopeds sind ab April zunächst in acht deutschen Städten in der Free-Now-App zugänglich. Der Hamburger Mobilitätsdienstleister Free Now, früher Mytaxi, setzt seine Elektromobilitätsoffensive fort. Bis 2030 will Free Now ausschließlich vollelektrische Fahrten anbieten. Dafür nimmt das Unternehmen 100 Millionen Euro in die Hand. Jetzt hat Free Now eine strategische Partnerschaft mit dem Mikromobilitätsanbieter Tier angekündigt. In deren Rahmen sollen die Fahrzeuge von Tier ...

Den vollständigen Artikel lesen ...