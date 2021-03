Im Sommer 2021 wird Audi mit dem Q4 E-Tron einen Stromer auf die Straße bringen, der auf der Plattform des ID 3 basiert, aber den Platz eines großen Oberklasse-SUV bietet. Der auf dem Genfer Autosalon 2019 als Konzept vorgestellte Q4 E-Tron soll schon bald in die Serienfertigung gehen. Weder am Namen noch am Design hat Audi seither maßgebliche Veränderungen vorgenommen. Nun gibt der Hersteller weitere technische Daten heraus, die erkennen lassen, dass der Q4 E-Tron nicht nur ein SUV sein wird, bei dem der Verbrennungsmotor gegen einen Elektroantrieb getauscht wurd...

