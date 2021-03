Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv An der Wall Street deutet sich heute ein positiver Handelstag an. Der Technologieindex Nasdaq brennt nach den häufigen Enttäuschungen der Vorwochen sogar ein regelrechtes Feuerwerk ab. Der Dow Jones präsentiert sich da zurückhaltender. Bei den Einzelthemen geht es heute um Apple, Stitch Fix, Baidu, Peloton, Nio, Xpeng, Tesla und Beyond Meat. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.