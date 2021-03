Eine kleine Pharma-Aktie beeindruckt seit vergangenem Freitag mit explosionsartig gestiegenen Kursen. An der Nasdaq schoss der Wert von 1,43 Dollar auf 11,77 Dollar zum Schlusskurs am Montag. Auch die WallStreetBets-Trader haben den Wert offenbar entdeckt. Allerdings steckt wohl mehr als nur Spekulation hinter der Kursexplosion. Am vergangenen Freitag hat die amerikanische Food and Drug Administration, abgekürzt FDA, dem kalifornischen Unternehmen Second Sight Medical Products die Zulassung für ...

