Ein erneuter scharfer Richtungswechsel treibt am Dienstag die Kurse im amerikanischen Technologiesektor steil nach oben. Zu den Gewinnern unter den Tech-Schwergewichten zählen Apple und Tesla, also just jene Werte, die in den vergangenen Tagen besonders hohe Verluste verzeichnet hatten. Ist die Korrektur nun beendet, oder handelt es sich lediglich um ein Strohfeuer?Der Nasdaq Composite Index klettert am Dienstag um 2,3 Prozent in die Höhe auf 12.925 Punkte und macht damit einen Teil der zuvor erlittenen ...

