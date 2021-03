Baden-Baden (ots) - Ob in der Liebe, Familie, Nachbarschaft oder im Beruf - Menschen sehnen sich nach stabilen Beziehungen. Doch immer wieder gibt es Situationen im Leben, die das Verhältnis zu Mitmenschen vor große Herausforderungen stellen. Manchmal sind es Veränderungen der Lebensumstände, die unerwartete Probleme mit sich bringen - zum Beispiel die Geburt eines Kindes. Auch Schicksalsschläge können ein Beziehungsgefüge unvermittelt auf den Kopf stellen. Wenn Eltern beispielsweise zum Pflegefall werden, sind die Rollen neu verteilt und es bedarf viel Einsatz. Ebenso sind berufliche Verbindungen vielen Gefahren ausgesetzt: Neid auf den Erfolg anderer, die Angst vor Jobverlust oder das Gefühl, ungerecht behandelt zu werden. Was setzt Beziehungen unter Druck? Wie kann man sie stärken? Wo sind die Belastungsgrenzen von Beziehungen? Darüber spricht Michael Steinbrecher mit seinen Gästen im "NACHTCAFÉ: Beziehungen im Stresstest" am Freitag, 12. März 2021, 22 Uhr, im SWR Fernsehen. Nach Ausstrahlung auch ein Jahr verfügbar in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/ard/sendung/nachtcafe/Y3JpZDovL3N3ci5kZS8yMjUwOTk0/) und auf dem SWR Youtube Channel (https://www.youtube.com/playlist?list=PLqcJ1tIeqh4jIJiA4ubCLf6qLE5k5FXSi).Die Gäste im "NACHTCAFÉ":Daniel Dickkopfs Band "Wise Guys" zerbrach an unterschiedlichen ErwartungenSchon zu Schulzeiten waren sie beste Freunde - aus einer Schülerband entstanden die "Wise Guys": eine erfolgreiche A-Cappella-Band. Doch Daniel Dickopf musste erleben, wie die enge Freundschaft und Zusammenarbeit im Laufe der Jahre immer mehr litt, und wie sich innerhalb der Band zwei zerstrittene Lager bildeten. "Bei unserer Abschiedstour 2017 haben viele unserer Fans geweint - während wir als Band schon gar nicht mehr miteinander geredet haben", erinnert sich Dickopf.Karin Mayerhofer erfuhr großen Zusammenhalt, nachdem ihr Mann ins Koma fielDass sie einmal Milchbäuerin werden würde, hätte die modeinteressierte Karin Mayerhofer niemals gedacht. Sie arbeitete in einem Dessous-Geschäft, als sie sich in ihren Sepp verliebte. Dann erlitt Sepp bei einem Unfall ein Schädel-Hirn-Trauma und Karin Mayerhofer stand auf einmal alleine da - mit vier Kindern und 65 Tieren. "Der Zusammenhalt aus dem Dorf und der Familie war unglaublich", sagt sie. Doch auch Sepp und sie mussten sich in ihren neuen Rollen erst einmal zurechtfinden.Victoria Bohn erlebte durch die Geburt ihrer Kinder eine Belastung in der BeziehungStresstest Kinder: Vom Liebespaar zum Elternpaar zu werden, kann Beziehungen zerrütten - wie es auch Victoria Bohn widerfuhr. Nach der Geburt ihrer Tochter zog sich ihr Mann immer mehr aus dem Familienleben zurück. In der Schwangerschaft mit ihrem zweiten Kind eskalierte die Situation zum ersten, aber nicht zum letzten Mal. "Ich wollte eine glückliche Familie", sagt Bohn, die sich mit Mühe aus dieser Beziehung befreite. "Und es endete in einem Rosenkrieg."Max Kamp lebt mit Mutismus und sprach dreieinhalb Jahre nicht mehrAls Kleinkind nannten ihn die anderen Kinder "stummen Fisch". An Heiligabend 2010 verlor der damals siebenjährige Max Kamp seine Sprache vollständig. Dreieinhalb Jahre lang sprach er kein Wort - weder mit seinen Eltern, seinem Bruder noch in der Schule oder mit Freund*innen. Die Diagnose: totaler Mutismus. "Reden ist immer noch schwierig für mich", sagt der heute 17-Jährige. Doch er überwindet alle Herausforderungen immer wieder neu.Daniel Masch ging mit seinem Partner seinen Weg von einer Frau zu einem MannDaniel Masch war 17 Jahre alt, als er seinen heutigen Mann kennenlernte - und rein äußerlich noch eine Frau. Die Herausforderung auf seinem Weg zum Mann meisterte er mit seinem Partner gemeinsam. "Er hat das ganz toll hingenommen, auch wenn ich eine Phase hatte, in der das Innen und das Außen nicht zusammenpassten", sagt Daniel. Bevor er sich schließlich einer Hormonbehandlung unterzog, erfüllten sich die beiden noch ihren Kinderwunsch - und Daniel wurde zum gebärenden Mann.Angelika Rohwetter ist als Psychotherapeutin tätig"Wir brauchen Beziehungen", sagt Angelika Rohwetter, Psychotherapeutin und Psychologin. "Der Mensch ist ein Herdentier." Ohne Beziehungen gebe es zwar auch keine Verletzungen, aber auf Dauer funktioniere es nicht ohne sie. Von der Kennenlernphase über die Phase der Auseinandersetzung bis zur Beruhigung und wieder von vorn: "Beziehungen wandeln sich im Laufe des Lebens", so Rohwetter. "Und am Ende sind sie wie ein Pas de Deux - immer in Bewegung.""NACHTCAFÉ" - anspruchsvoller Talk auf AugenhöheDas "NACHTCAFÉ" ist seit Jahrzehnten eine der erfolgreichsten Talkshows im deutschen Fernsehen. Jeden Freitagabend begrüßt Moderator Michael Steinbrecher Menschen mit besonderen Lebensgeschichten, darunter auch Prominente und Experten, um sich gemeinsam mit ihnen mit einem Thema auseinanderzusetzen. Diese Sendung wurde ohne Studiopublikum aufgenommen, um auf den Gesundheitsschutz Rücksicht zu nehmen.Außerdem verfügbar: Podcast "NACHTCAFÉ - Das wahre Leben" 