Saarbrücken, 09.03.2021 (pta038/09.03.2021/16:00) - Das Amtsgericht Saarbrücken hat Herrn Ralf Meinerzag zum Aufsichtsratsmitglied der ItN Nanovation AG (ISIN DE000A0JL461) bestellt, nachdem Frau Lu Tian Yi ihr Amt als Aufsichtsratsmitglied niedergelegt hat.

Herr Meinerzag hat langjährige Berufserfahrung in kleineren und größeren - auch international tätigen - Banken gesammelt und ist selbständiger Sanierungs- und Restrukturierungsberater. Er ist mit der Tätigkeit als Aufsichtsrat und Kontrollorgan bestens vertraut.

