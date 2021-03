DJ K+S-Prüfer Deloitte sieht keinen Bedarf für frühere Wertminderung

FRANKFURT (Dow Jones)--K+S hat in der Frage möglicher Unregelmäßigkeiten bei der Bilanzierung Rückendeckung vom Wirtschaftsprüfer Deloitte bekommen. Für den Konzernabschluss 2020 gebe es ein uneingeschränktes Testat des Abschlussprüfers, teilte der Kalikonzern aus Kassel am Dienstag mit. Die Wertminderung auf Vermögenswerte in der Operativen Einheit Europe+ belaufe sich danach auf 1,86 Milliarden Euro und falle somit rund 140 Millionen Euro geringer aus als bisher erwartet. Auch sei Deloitte zu dem Schluss gekommen dass die Wertminderung nicht früher hätte erfasst werden müssen.

Mitte Februar hatte K+S über einen entsprechenden Verdacht der Finanzaufsicht Bafin berichtet, der die Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung nachgehe. Diese Prüfung sei noch nicht abgeschlossen, erklärte K+S. Man gehe aber weiter davon aus, die Anhaltspunkte für die Prüfung entkräften zu können.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/mgo

(END) Dow Jones Newswires

March 09, 2021 10:07 ET (15:07 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.